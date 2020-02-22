Украина

Гол Беньямина Вербича в компенсированное время принес киевлянам три очка (2:1).

Во втором матче игрового дня в УПЛ один из лидеров чемпионата Динамо принимало одного из аутсайдеров – полтавскую Ворсклу. Киевляне ожидаемо завладели игровым и территориальным преимуществом сразу же после стартового свистка, но не оказывали давления на чужую штрафную. Затем гости на некоторое время перехватили инициативу, провели несколько атак, но до опасных моментов дело не дошло. Выдержав паузу, подопечные Алексея Михайличенко вернули мяч себе и даже забили гол, но он справедливо не был засчитан из-за офсайда.

Хозяева проводили много времени в атаке, но не могли вскрыть оборону соперника. Киевляне пытались компенсировать это заработанными стандартами, но их подачи ни к чему не приводили. В середине первого тайма полтавчане неожиданно едва не повели в счете. Кулач мог забивать после прострела Шехича, но пробил прямо в Бущана из выгодной позиции. На этом опасные моменты у ворот Динамо в первой половине встречи завершились, а вот хозяева могли забить несколько раз.

Первая возможность отличиться была у Вербича благодаря заработанному штрафному, но Вербич не смог перебросить мяч через стенку. Позднее прямой удар нанес уже Дуэлунд, который попал по воротам, но Резник не дал мячу залететь в сетку, переведя мяч на угловой. В другом эпизоде голкипер Ворсклы был уже бессилен после удара Миколенко, но удар Виталия оказался неточным. До окончания первой половины встречи киевляне отчаянно пытались забить, но не смогли дожать соперника.

После возобновления игры киевляне снова активно пошли вперед, и едва не забили уже на второй минуте тайма. Вербич пробил в касание после паса Дуэлунда, после чего мяч угодил в штангу. Но через три минуты хозяевам таки удалось забить быстрый гол. Буяльский получил пас от Русина и подавал на дальнюю штангу, но мяч срезался с его ноги и залетел в ворота, а Резник проспал этот эпизод — 1:0. Еще через несколько минут Дуэлунд мог удвоить преимущество Динамо, но Резник справился с его прицельным ударом из-за пределов штрафной.

Подопечные Михайличенко продолжали предпринимать попытки забить второй гол, обосновавшись на чужой половине поля, однако у них возникали трудности с созданием опасных моментов. А на 62-й минуте они внезапно пропустили — Пердута выложил мяч на голову Степанюку, а Руслан отправил его в ворота — 1:1. Пропустив, киевляне не растерялись, снова отправившись в активное наступление на ворота Резника. В одном из эпизодов Миколенко покатил мяч во вратарскую на Караваева, который был перед пустыми воротами, но Сапаю удалось опередить Александра и героически выбить мяч на угловой.

Ближе к окончанию встречи хозяева практически всем составом переехали на чужую половину поля. но количество игроков в атаке не давало никакого качества. Кроме того, Динамо могло еще и пропустить, забей Пердута из выгодной позиции, но Игорь пробил крайне неудачно, простив соперника. У команды Михайличенко ничего не получалось впереди, казалось, что они так и не смог забить, но у них все же получилось. В компенсированное время Резник отразил удар Русина, а Вербич оказался первым на добивании и в падении отправил мяч в сетку, принеся своей команде очень тяжелую победу. Таким образом, киевляне начали вторую часть сезона с виктории, которая вернула им вторую строчку турнирной таблицы.

В 20-м туре Динамо сыграет с Днепром-1, а Ворскла попытается отобрать очки у Шахтера.

Динамо - Ворскла 2:1

Голы: Буяльский, 50, Вербич, 90+1 — Степанюк, 62

Динамо: Бущан — Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко — Сидорчук, Шепелев (Де Пена, 76) — Буяльский (Кадири, 90+3), Дуэлунд (Караваев, 65), Вербич — Русин

Ворскла: Резник — Пердута, Чеснаков, Ндиайе, Сапай — Кане, Шехич, Пуцлин (Габелок, 83), Ребенок (Якубу, 65) — Кулач, Степанюк (Артур, 70)

Предупреждения: Кане, Шехич, Кулач