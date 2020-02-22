Украина

Приазовцы намерены сделать все возможное, чтобы попасть в топ-6.

Мариуполь в 19-м туре чемпионата Украину уступил Заре 1:2, однако Александр Бабич доволен своей командой.

"Есть такие игры, такие поражения, после которых не стыдно. Об этом я и ребятам сказал в раздевалке. Получился такой "зимне-весенний" футбол и мы играли с командой, которая борется за 2-е место. Считаю, что мы создали достаточно голевых моментов. Хотя и возле наших ворот были моменты. Цена ошибки в таком матче была велика. И та команда, которая забила первый мяч, получала преимущество. В принципе, так оно и получилось", — цитирует Бабича пресс-служба Мариуполя.

"Есть и положительные моменты в нашей игре. Мы создали много голевых ситуаций. Также хотел бы отметить характер у нашей команды. Даже пропустив два мяча, мы продолжали играть, сократили отставание до минимума и могли вырвать ничью".

"Если посмотреть на количество голевых моментов, то, наверное, игра была равной. Но где-то класс футболистов Зари сказался. Но в футболе без везения никуда. Мы не попадаем в ворота из вратарской… Но и у наших ворот были опасные моменты. Как для "весеннего" футбола получился динамичный матч со множеством моментов у ворот двух команд".

Мариуполь сохраняет шестую строчку в турнирной таблице, однако его обойдет Колос, если победит завтра Александрию. Тем не менее, Бабич сохраняет оптимизм по поводу финиша в топ-6.

"Шансы остаются. Впереди у нас еще три финала. На данный момент мы понимаем, что Заря борется за 2-е место, а мы — за попадание в первую шестерку. Здесь, безусловно, разница есть", — добавил Александр.

Следующий матч Мариуполь проведет против Десны 29 февраля на выезде.