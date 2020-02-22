Вашему вниманию видеообзор поединка 19-го тура УПЛ.
Динамо - Ворскла, фото Динамо
22 февраля 2020, 19:42
В поединке 19-го тура украинской Премьер-лиги Динамо сумело добыть тяжелую победу, вырвав три очка на последних минутах у Ворсклы.
Успешный результат вернул киевлян на вторую строчку турнирной таблицы, а полтавчане остаются на предпоследней строчке.
Динамо - Ворскла 2:1
Голы: Буяльский, 50, Вербич, 90+1 — Степанюк, 62
Динамо: Бущан — Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко — Сидорчук, Шепелев (Де Пена, 76) — Буяльский (Кадири, 90+3), Дуэлунд (Караваев, 65), Вербич — Русин
Ворскла: Резник — Пердута, Чеснаков, Ндиайе, Сапай — Кане, Шехич, Пуцлин (Габелок, 83), Ребенок (Якубу, 65) — Кулач, Степанюк (Артур, 70)
Предупреждения: Кане, Шехич, Кулач