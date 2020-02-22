Украина

Тренер Динамо рассказал о состоянии форвардов.

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко поведал о конкуренции между Франом Солем и Назарием Русиным за место основного форварда киевлян.

"Сложно забивать мячи, если не создаешь моменты. Ребята работают и совершенствуют свое мастерство. Мы ожидаем, стараемся и работаем на тренировках, чтобы увеличить процент забитых голов. То, что мы создаем больше всех моментов — это уже обнадеживает, значит, мы на правильном пути, остается только поставить точку. Это зависит от ребят, насколько им удается использовать свое индивидуальное мастерство. Его нужно совершенствовать — это сто процентов".

"Что касается Соля и Русина, то на сборах и Соль не уходил без забитых мячей. У них с Русином сейчас хорошая, нормальная конкуренция. Думаю, во второй части чемпионата им двоим хватит работы. Надеюсь, что они, конкурируя друг с другом, будут приносить больше пользы команде", — приводит слова Михайличенко официальный сайт Динамо.

Ранее менеджер киевлян подвел итог тяжелого поединка УПЛ, в котором его команда обыграла Ворсклу.