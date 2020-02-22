Украина

Менеджер Динамо — о поединке против Ворсклы.

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко высказал свое мнение о первом официальном поединке в 2020 году в УПЛ, в котором его команда вырвала победу у Ворсклы (2:1).

"Мы все ожидали начала весенней части чемпионата Украины и готовились к ней. Хотелось бы провести игру в совершенно другой атмосфере. К сожалению, эмоционально ребятам сложно было перестроиться — со сборов на сборы. Матч без зрителей, на пустом стадионе, поэтому эмоций, которые нам были нужны, немного не хватало".

"Если говорить по самой игре, то матчи после сборов всегда проходят очень непросто. В связи с тем, что было выполнено много работы, в связи с погодными условиями и состоянием полей, у всех команд хорошая готовность именно в физическом плане, в чем мы сегодня убедились. Несмотря на то, что для февраля поле было хорошим, до идеального ему еще далеко".

"Конечно, я бы отдал должное Ворскле, мы увидели совсем другую команду, чем ту, которая была в конце прошлого года. Юрию Максимову удалось перестроить ее. Они показали хороший, добротный футбол, сыграли тактически грамотно. Видно, что, как и мы, они готовились к сегодняшней игре".

"Матч выдался нервным и напряженным до последней минуты, потому что мы не смогли реализовать те предпосылки и моменты, которые создавались. Было много брака. Можно это списать на поле, однако это не всегда было так. Но самое главное, что команда играла и боролась за результат до конца — и достигла желаемого результата", — цитирует Михайличенко официальный сайт киевлян.

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