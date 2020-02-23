Украина

Датский хавбек прокомментировал игру против полтавчан.

Полузащитник Динамо Миккель Дуэлунд высказал свое мнение о поединке в котором его команда вырвала победу у Ворсклы (2:1).

"Полтавчане провели хороший матч. Хотя мы доминировали, владели мячом большую часть времени, игра все равно была для нас очень непростой. Накладывались и другие факторы: поле было тяжелым, к тому же нам не хватало поддержки наших болельщиков на трибунах. Игра была непростой, но главное – что мы в конце концов добыли три очка".

"Я не мог предположить, что нам понадобится так много времени чтобы все-таки забить победный гол, вырвать победу. Но сегодня был именно такой матч, в котором мы должны были приложить больше усилий чтобы переломить ход игры и вырвать победу", — цитирует Дуэлунда официальный сайт клуба.

Ранее датский футболист поделился своими эмоциями после первого сыгранного официального матча в этом сезоне за Динамо.