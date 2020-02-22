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Датский хавбек — о первом матче после долгой паузы.

Полузащитник Динамо Миккель Дуэлунд дал свой комментарий после матча против Ворсклы, который стал первым официальным матчем для игрока в этом сезоне.

"Я очень счастлив. Не только потому что мы взяли три очка в непростой игре, но и потому что я вернулся в игру. Я чувствую себя лучше, чем когда-либо за очень долгий период времени. Надеюсь, для меня это только начало белой полосы, и дальше будет только лучше".

"Я должен быть всегда в такой форме, ведь я играю на позиции, где нужно много двигаться. Как правило, я являюсь тем игроком, кто набегает наибольший километраж за матч. Поэтому я тяжело тренируюсь каждый день чтобы мое тело было готово к таким нагрузкам. Я должен быть готов не только бегать больше других, но и быстрее других. Сейчас я чувствую, что пребываю в прекрасной форме", — цитирует Дуэлунда официальный сайт Динамо.

Ранее свою оценку поединку против Ворсклы дал главный тренер киевлян Алексей Михайличенко.