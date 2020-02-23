Украина

Менеджер киевлян уверяет, что вингер вскоре вернется на поле.

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко рассказал, когда вингер команды Виктор Цыганков окончательно восстановится после травмы и сможет вернуться на поле.

"Увидим Цыганкова на поле в этом сезоне? Конечно, посмотрим. Он на этой неделе работает в группе, уже провел три занятия, его ничего не лимитирует".

"Сами понимаете, он много пропустил, ему нужно время для адаптации, для стопроцентной уверенности, что он может выйти на поле. Не хочу загадывать, но, может быть, в ближайшем матче он будет уже с командой", — приводит слова Михайличенко официальный сайт Динамо.

Ранее украинский специалист поведал о конкуренции внутри команды между форвардами Франом Солем и Назарием Русиным.