Вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Украины.
Карпаты — Днепр-1, Фото: ФК Карпаты
23 февраля 2020, 16:40
В матче 19-го тура украинской Премьер-лиги Днепр-1 отправился в гости к Карпатам. Командам не хватило двух таймов, чтобы выявить победителя, поэтому финальный свисток зафиксировал ничью (1:1).
За "львов" взятием ворот отличился новичок Матар Дийе, а за Днепр-1 — Владислав Супряга.
Карпаты — Днепр-1 1:1
Голы: Дийе, 24 — Супряга, 41
Карпаты: Кудрик — Мартинс, Халл, Гиоргадзе, Дубинчак — Назарина, Клец — Лях, Притула (Козак, 88), Г. Пасич — Дийе
Днепр-1: Юрчук — Адамюк, Гуйе, Логинов, Полевой — Кравченко, Батагов (Вакулко, 75) — Коркишко, Ди Франко, Булеца (Чичиков, 73) — Супряга
Предупреждения: Дубинчак, Клец, Г. Пасич, Дийе — Батагов, Адамюк, Коркишко
Удаление: Дубинчак, 89 (повторное предупреждение)