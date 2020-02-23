Украина

Вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Украины.

В матче 19-го тура украинской Премьер-лиги Днепр-1 отправился в гости к Карпатам. Командам не хватило двух таймов, чтобы выявить победителя, поэтому финальный свисток зафиксировал ничью (1:1).

За "львов" взятием ворот отличился новичок Матар Дийе, а за Днепр-1 — Владислав Супряга.

Карпаты — Днепр-1 1:1

Голы: Дийе, 24 — Супряга, 41

Карпаты: Кудрик — Мартинс, Халл, Гиоргадзе, Дубинчак — Назарина, Клец — Лях, Притула (Козак, 88), Г. Пасич — Дийе

Днепр-1: Юрчук — Адамюк, Гуйе, Логинов, Полевой — Кравченко, Батагов (Вакулко, 75) — Коркишко, Ди Франко, Булеца (Чичиков, 73) — Супряга

Предупреждения: Дубинчак, Клец, Г. Пасич, Дийе — Батагов, Адамюк, Коркишко

Удаление: Дубинчак, 89 (повторное предупреждение)