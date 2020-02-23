Украина

Во втором матче использования системы VAR в УПЛ с ее помощью зафиксировано нарушение при голе Десны.

В матче 19-го тура чемпионата Украины Шахтер — Десна судье впервые помогла система VAR.

Сначала арбитр матча Евгений Арановский проконсультировался со своим видеоассистентом по поводу удара ногой Андрея Тотовицкого в лицо Тараса Степаненко, но красную карточку игроку Десны решил не предъявлять.

А спустя несколько минут в ситуации, когда Десна открыла счет, система VAR зафиксировала офсайд у Александра Филиппова и взятие ворот отменили.

В первом матче, в котором использовалась система VAR в первенстве УПЛ, Динамо — Ворскла, к ее услугам прибегать не пришлось.

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