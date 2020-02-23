Украина

Наставник римлян прокомментировал победу над "грифонами".

Главный тренер Лацио Симоне Индзаги поделился своим мнением о победе над Дженоа (3:2) и прокомментировал борьбу за титул в Серии А.

"Рад, что смогли проявить себя игроки, которые не всегда выходят на первые роли. Был сложный матч, но мы сыграли очень хорошо. Мы смогли забить три гола, единственной проблемой было то, что не смогли закрыть игру.

Ювентус? Сложно говорить о других командах. У них 60 очков и невероятный ритм, как и у нас с Интером. Мы обязаны пытаться и оставаться собранными. Невероятные цифры, мы могли бы быть на вершине в других лигах. Игроки понимают, что должны следить за собой, пытаться расти и работать на каждой тренировке. Все матчи в Серии А сложные. Нормально, что матчи других помогают нам", – приводит слова Индзаги сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Ранее сообщалось, что нападающий Чиро Иммобиле повторил рекорд Анджелилло в Серии А.

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