Украина

Наставник днепрян прокомментировал выездную ничью.

Главный тренер Днепра-1 Дмитрий Михайленко поделился своим мнением о результате матча с Карпатами (1:1) в 19-м туре УПЛ.

"Чувствовалось, что это первый матч после перерыва. Этот матч был очень важным для Карпат. А нам нужно держать их на дистанции, потому стратегически результат для нас приемлемый.

Тяжелое поле, потому, возможно, не хватило свежести во втором тайме. Не позволили сопернику создать много моментов, потому результат справедлив. После удаления Дубинчака могли лучше распоряжаться мячом, но наши удары не были опасными.

Довольствия ничейным результатом не было. До удаления нам не удавалась игра в атаке. Это не была установка на игру. Это либо наши слабые действия в атаке, либо соперник действовал более агрессивно. Может, до моментов и не доходило. Но территориальное преимущество было у Карпат.

Адаптация еще не закончилась. Двое из шести новичков сегодня были в составе. Если Ди Франко выглядел на уровне, то на действиях Адамюка сказывается пауза в выступлениях. Та же проблема с Цуриковым, который пришел с травмой. Микроповреждение у Сватка.

Хобленко пропускал из-за дисквалификации. Ди Франко – боец, это отличное усиление для нас.

Есть подозрение на офсайд, но там очень сложный момент для судей. Если бы был ВАР – можно было бы говорить. Сейчас не о чем говорить", – приводит слова Михайленко официальный сайт клуба.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.