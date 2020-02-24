Украина

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Украины.

В матче 19-го тура УПЛ Львов одержал минимальную победу в выездном матче с Олимпиком. Победный гол в составе львовян на 84-й минуте матча забил нападающий Ярослав Богунов, который вышел на замену во втором тайме.



Олимпик — ФК Львов 0:1

Гол: Богунов, 84.

Олимпик: Крынский — Кравченко, Литвин, Гришко, Лебеденко — Цымбалюк — Чогадзе (Тейшейра, 71), Политыло (Романовский, 87), Кравчук, Балашов (Дегтярев, 61) — Шахаб.

ПФК Львов: Пеньков — Гончар, Братков, Борзенко, Татарков — Приймак — Велвес (Ренан, 71), Сабино, Шина (Богунов, 63), Бопесу (Клименчук, 82) — Алваро.

Предупреждения: Лебеденко, Цымбалюк — Сабино, Шина.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.