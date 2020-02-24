Проект позволит заглянуть в раздевалку Динамо и узнать больше о команде.
ИГРОКИ ДИНАМО, ФОТО: ДИНАМО
24 февраля 2020, 18:45
Такой открытости в украинском футболе еще не было. Съемочная группа была вместе с командой абсолютно везде: от установки на игру в раздевалке и до разбора полетов по результатам матча, от подготовки к Суперкубку Украины и до завершения квалификационного раунда Лиги чемпионов с Брюгге.
Проект Неизвестное Динамо — это возможность болельщиков и всех, кому интересен футбол, заглянуть в раздевалку команды и многих других закрытых и секретных мест.
Видео:
Отметим, что фильм состоит из двух частей.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.