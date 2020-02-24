Украина

Проект позволит заглянуть в раздевалку Динамо и узнать больше о команде.

Такой открытости в украинском футболе еще не было. Съемочная группа была вместе с командой абсолютно везде: от установки на игру в раздевалке и до разбора полетов по результатам матча, от подготовки к Суперкубку Украины и до завершения квалификационного раунда Лиги чемпионов с Брюгге.

Проект Неизвестное Динамо — это возможность болельщиков и всех, кому интересен футбол, заглянуть в раздевалку команды и многих других закрытых и секретных мест.

Видео:

Отметим, что фильм состоит из двух частей.

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