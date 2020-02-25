Украина

Мирослав Мазур попробует проявить себя в Умео, выступающем в шведской Первой лиге.

Центральный защитник Мирослав Мазур перебрался в шведский Умео на правах свободного агента, сообщил официальный сайт клуба. Контракт рассчитан на два сезона в Швеции – до конца 2021 года.

Мирослав будет выступать за Умео под 16-м номером. По итогам сезона-2019 клуб поднялся в Первую лигу – второй дивизион чемпионата Швеции.

Мазур воспитывался в структуре киевского Динамо. Также в Украине он поиграл за Буковину, Арсенал-Киев и Ворсклы. В 2019 Мирослав играл за молдавский Сфынтул Георге на правах аренды из полтавского клуба.

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