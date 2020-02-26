Украина

В свою очередь, Сергей Булеца пропустит матч против киевлян.

В преддверии матча 20-го тура УПЛ между Днепром-1 и киевским Динамо, пресс-служба "бело-синих" опубликовала заявление.

Киевляне информируют, что несмотря на то, что Владислав Супряга и Сергей Булеца арендованы днепрянами именно у Динамо, один из них сможет принять участие в матче.

По условиям арендного соглашения, в заявку на игру не сможет попасть Сергей Булеца, а Владислав Супряга имеет полное право противостоять "бело-синим".

Данное решение было принято еще в момент передачи форварда в аренду. Обусловлено оно тем, что Супряга перебрался в Динамо именно из Днепра-1.

Таким образом, слова главного тренера Днепра-1 Дмитрия Михайленко о том, что и Супряга, и Булеца не смогут сыграть против Динамо по арендному соглашению — не соответствуют действительности в полной мере.

Матч Днепр-1 — Динамо состоится в пятницу, 28 февраля, в 19:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка 20-го тура УПЛ.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.