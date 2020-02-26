Украина

Тренер днепрян рассказал о подготовке ко встрече с киевским клубом.

Главный тренер Днепра-1 Дмитрий Михайленко рассказал о подготовке ко встрече с Динамо, а также сообщил, что не сможет рассчитывать на Владислава Супрягу и Сергея Булецу, арендованных у киевлян.

"Все готовятся. На данный момент только Булеца и Супряга не могут играть по условиям сделки.

Готовимся к тяжелой игре. Приезжает соперник высокого уровня, команда, которая находится в гонке за второе место. Разумеется, будет серьезный настрой. Для нас это будет первая домашняя игра этого года, в присутствии собственных болельщиков. Очень хотим отобрать очки и показать хорошую игру", – приводит слова Михайленко официальный сайт клуба.

Стоит отметить, что в матче первого круга против Динамо Супряга принимал участие и отыграл на поле 70 минут.

В текущем сезоне Супряга провел 16 поединков в футболке "днепрян", отличившись четырьмя голами и одним ассистом, а в активе Булецы имеется 2 гола и 2 ассиста в 19 матчах.

Матч Днепр-1 – Динамо состоится в пятницу, 28 февраля и начнется в 19:00 по киевскому времени.

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