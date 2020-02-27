Филиппов продлил контракт с Десной

Украина

Нападающий подписал новое соглашение до 2022 года.

Нападающий черниговской Десны Александр Филиппов заключил с клубом новое соглашение. Об этом сообщает пресс-служба "северян".

Предыдущий контракт игрока с черниговским клубом был рассчитан до конца текущего сезона, но стороны достигли соглашения и подписали новый договор до 2022 года.

Филиппов выступает за Десну с 2016-го. На профессиональном уровне футболист также выступал за такие команды как киевский Арсенал, Ильичевец (ныне — Мариуполь), ФК Никополь и краматорский Авангард.

В текущем сезоне 27-летний игрок провел 18 матчей за "северян" во всех турнирах, отметившись 11 голами и одним ассистом. В гонке бомбардиров УПЛ вместе с Марлосом Филиппов делит третью строчку, имея в активе 9 голов.