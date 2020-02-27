Кадар — вне заявки Динамо на УПЛ

Защитник Динамо Тамаш Кадар исключен из заявки киевской команды.
ТАМАШ КАДАР, ФК ДИНАМО
27 февраля 2020, 18:24
Тамаш Кадар отсутствует в заявке Динамо на текущий сезон. 29-летнего футболиста нет на официальном сайте УПЛ.
По слухам, Динамо готово продать венгра, и не заинтересовано в аренде для своего футболиста.
Напомним, что в начале февраля Кадар был переведен в дубль Динамо.
В текущем сезоне Тамаш провел 13 матчей в УПЛ и отличился одной результативной передачей.
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