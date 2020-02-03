Тамаш Кадар не принимал участия в вечерней тренировке Динамо в понедельник, 3 февраля — сообщил официальный сайт киевлян.

Решением тренерского штаба он переведен в "молодежку", а его место в первой команде занял Александр Романчук.

В нынешнем сезоне Кадар сыграл за Динамо 13 матчей в чемпионате (0 голов), 1 в Кубке Украины (0), 2 в квалификации Лиги чемпионов (0) и 4 в групповом раунде Лиги Европы (0).