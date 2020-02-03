Украина 03 февраля 2020, 22:20 Кадара отправили в молодежную команду Динамо Защитник Динамо Тамаш Кадар покинул расположение первой команды киевлян. Тамаш Кадар, фото ФК Динамо 03 февраля 2020, 22:20 Тамаш Кадар не принимал участия в вечерней тренировке Динамо в понедельник, 3 февраля — сообщил официальный сайт киевлян. Решением тренерского штаба он переведен в "молодежку", а его место в первой команде занял Александр Романчук. В нынешнем сезоне Кадар сыграл за Динамо 13 матчей в чемпионате (0 голов), 1 в Кубке Украины (0), 2 в квалификации Лиги чемпионов (0) и 4 в групповом раунде Лиги Европы (0). Ранее сообщалось, когда вернутся в общую группу травмированные игроки Динамо. Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter. Люди Тамаш Кадар Команды Динамо Киев Источники ФК Динамо (Киев) Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте