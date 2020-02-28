Впервые в Украине система VAR помогла определить необходимость удаления — в историю вошел Виталий Буяльский.
Виталий Буяльский, фото ФК Динамо
28 февраля 2020, 19:20
В матче 20-го тура чемпионата Украины Днепр-1 — Динамо арбитр Катерина Монзуль предъявила красную карточку после просмотра видеоповтора.
На 5-й минуте полузащитник Динамо Виталий Буяльский прямой ногой въехал в ногу соперника и, после вмешательства системы VAR, спустя минуту оставил свою команду в меньшинстве.
В 19-м туре с помощью системы VAR был отменен гол Десны в ворота Шахтера.
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