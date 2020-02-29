20-летний хавбек продолжит карьеру в Полтаве.
Клим Приходько, Ворскла
29 февраля 2020, 13:29
Полузащитник Шахтера U-21 Клим Приходько перешел на правах аренды в Ворсклу, сообщает пресс-служба клуба.
За полтавскую команду 20-летний украинец будет выступать до конца сезона, после чего футболист должен вернуться в стан "горняков".
В текущем сезоне чемпионата Украины U-21 Приходько провел 15 поединков, в которых забил шесть голов.
Ранее сообщалось, что Дмитрий Кравченко досрочно покинул Ворсклу.
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