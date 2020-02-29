Украина

20-летний хавбек продолжит карьеру в Полтаве.

Полузащитник Шахтера U-21 Клим Приходько перешел на правах аренды в Ворсклу, сообщает пресс-служба клуба.

За полтавскую команду 20-летний украинец будет выступать до конца сезона, после чего футболист должен вернуться в стан "горняков".

В текущем сезоне чемпионата Украины U-21 Приходько провел 15 поединков, в которых забил шесть голов.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Кравченко досрочно покинул Ворсклу.

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