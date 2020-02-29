Украина

Экс-полузащитник Шахтера начал забивать в составе Десны.

Хавбек Десны Андрей Тотовицкий дважды поразил ворота Мариуполя в 20-м туре Премьер-лиги.

На 12-й минуте Тотовицкий отправил мяч в ворота головой после подачи с углового от Ореста Кузика, а на 21-й – также после подачи с углового подкараулил на дальней штанге срезку от Дава.

Первый гол Тотовицкого:

Второй гол Тотовицкого:

Это всего вторая игра Андрея в текущем сезоне. До зимнего трансфера в Десну он ни разу не сыграл за Шахтер.

После первого тайма счет в матче Десна – Мариуполь 2:0. Примечательно, что Тотовицкий в сезоне-2017/18 играл за приазовцев на правах аренды из Шахтера.

Вы можете следить за всеми событиями матча Десна – Мариуполь в нашей текстовой онлайн-трансляции.