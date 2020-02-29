Экс-полузащитник Шахтера начал забивать в составе Десны.
Андрей Тотовицкий
29 февраля 2020, 15:18
Хавбек Десны Андрей Тотовицкий дважды поразил ворота Мариуполя в 20-м туре Премьер-лиги.
На 12-й минуте Тотовицкий отправил мяч в ворота головой после подачи с углового от Ореста Кузика, а на 21-й – также после подачи с углового подкараулил на дальней штанге срезку от Дава.
Первый гол Тотовицкого:
Второй гол Тотовицкого:
Это всего вторая игра Андрея в текущем сезоне. До зимнего трансфера в Десну он ни разу не сыграл за Шахтер.
После первого тайма счет в матче Десна – Мариуполь 2:0. Примечательно, что Тотовицкий в сезоне-2017/18 играл за приазовцев на правах аренды из Шахтера.
Вы можете следить за всеми событиями матча Десна – Мариуполь в нашей текстовой онлайн-трансляции.