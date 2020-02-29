Украина

Наставник "северян" высказался после матча УПЛ.

Главный тренер Десны Александр Рябоконь прокомментировал матч 20-го тура УПЛ, в котором его команда разгромила Мариуполь (4:0).

"Первый тайм был более напряженным. Мы реализовали стандартные ситуации. Во втором, после третьего гола, команда играла в свое удовольствие. Многое получалось. Можно сказать, на кураже довели матч до логического завершения".

"Мы живем от игры к игре. После матча с Шахтером было не легко. Только победы, такие уверенные как сегодня, придают сил. Первая победа в году всегда важна. Поэтому такая игра, такая победа, надеюсь, позволит ребятам, особенно новичкам, поверить в себя, поверить в команду и почувствовать уверенность. Надеюсь, теперь нам будет приятнее и проще работать вместе", — приводит слова Рябоконя официальный сайт Десны.

Ранее свою оценку прошедшему поединку дал главный тренер Мариуполя Александр Бабич.