Украина

Главный тренер Львова Егише Меликян — о матче против Александрии.

Александрия в большинстве упустила победу над Львовом.

"У нас была одна тактика на матч. Затем, после быстрого пропущенного гола, поменяли тактику на план Б. А после удаления пришлось применять еще и третью тактику. И она сработала. Поздравляю нашу команду с этим. Эта игра доказала, что у нас есть команда, и эта команда показала дух. Мне приятно, что у нас есть такой коллектив".

Об игре в меньшинстве:

"Игра была тяжелой даже не в меньшинстве. Против нас играла Александрия. Это команда, которая выступала в еврокубках. Я с уважением отношусь к этой команде, у нее хороший подбор игроков, и сыгранность. А вдесятером это было вдвое тяжелее", — приводит слова Егише Меликяна официальный сайт ПФК Львов.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Львов – Александрия.