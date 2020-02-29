Представляем вашему вниманию видеообзор поединка Премьер-лиги.
ФК Александрия
29 февраля 2020, 17:27
В 20-м туре Премьер-лиги один из аутсайдеров первенства сумел дома сыграть вничью с занимающей пятую строчку Александрией — 1:1. На гол Мишенко игравший в меньшинстве Львов ответил точным ударом Алваро.
Львов — Александрия 1:1
Голы: Алваро, 87 — Мишенко, 10
Львов: Сарнавский — Гончар, Борзенко, Братков, Бопесу- Приймак (Жонатан, 83), Сабино - Богунов (Велвес, 58), Алваро, Татарков — Ренан (Яковелли, 72)
Александрия: Билык — Мирошниченко, Дубра, Шендрик, Вантух- Банада (Грицук, 90), Запорожан (Гордиенко, 71), Гречишкин — Лучкевич, Ситало, Мишенко (Третьяков, 58)
Предупреждения: Татарков, Бопесу, Сабино — Мишенко, Шендрик
Удаление: Татарков, 54 (повторное предупреждение)