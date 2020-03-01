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Главный тренер Александрии Владимир Шаран — о поединке против ПФК Львов.

Александрия упустила победу над Львовом в матче 20-го тура УПЛ.

"Это была победная игра, ведь соперник остался вдесятером. Но очень грубая ошибка одного игрока привела к тому, что мы сыграли вничью. Поэтому я сделал выводы, объявил их перед командой. Это очень обидно, что опытные игроки не довели такой матч до победы. Возможно, рано почувствовали, что будет победа, если центральный защитник подключается в атаку и бросает свою зону — это говорит о многом. Это невыполнение игровой дисциплины. Он переводится в дубль".

О новичках Львова:

"Если новичок Мышенко выходит и забивает гол — это уже большой плюс. Игрок старался, бился, но получил незначительное повреждение и был на желтой карточке, поэтому решили его поменять".

"Вантух провел довольно хороший поединок, но было видно, что он немного набегался, тяжелое поле. И было видно, что силы его покинули. Гордиенко вышел не так, как надеялись. Надо больше работать и надеяться не только на этих игроков, потому что ротация будет серьезной", — приводит слова Владимира Шарана официальный сайт ПФК Львов.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Львов – Александрия.