Украина

Стали известны стартовые составы команд на поединок двадцатого тура Украинской Премьер-лиги между полтавской Ворсклой и донецким Шахтером.

Коллектив Луиша Каштру возвращается к делам на внутренней арене после удачного визита в Португалию, где было добыто место в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА. Шахтер ожидает игра против полтавской Ворсклы, на которую не полетел целый ряд ключевых исполнителей "горняков". В целом, насчитывается восемь изменений, если брать в сравнение игру против Бенфики, среди которых особое внимание стоит уделить возвращению Майкона после длительного периода восстановления, а также выход Дентиньо в линию атаки на позиции форварда.

Ворскла: Резник — Пердута, Чеснаков, Ндиайе, Сапай — Кане, Скляр, Пуцлин, Луизао — Кулач, Степанюк.

Запасные: Ткаченко, Мартыненко, Баенко, Якубу, Артур, Ребенок, Васин.

Шахтер: Шевченко — Болбат, Кривцов, Хочолава, Сиприано — Майкон, Патрик — Тете, Марлос, Коноплянка — Дентиньо.

Запасные: Трубин, Бондарь, Додо, Вакула, Бондаренко, Фернандо, Сикан.

Матч Ворскла — Шахтер начнется в 17:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.