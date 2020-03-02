Украина

Главный тренер Днепра-1 — о предстоящем поединке против Шахтера.

После победы над киевским Динамо, Днепр-1 отправится в Харьков, где сыграет с донецким Шахтером в рамках 21-го тура украинской Премьер-лиги.

Главный тренер днепровской команды Дмитрий Михайленко поделился ожиданиями от предстоящего матча с "горняками".

"Трудно сказать. Думаю, что Шахтер будет играть разными составами — с Ворсклой был один вариант, а против нас, конечно, будут сильные изменения. С нами они играют за неделю до матча с Вольфсбургом, поэтому, считаю, что они будут наигрывать основной состав на еврокубки, именно тот, что будет играть 11-го марта против немецкого клуба — это для них станет генеральной репетицией. Так что ждать мы можем только тяжелой игры для Днепра-1 — это точно".

"В игре с Шахтером на спад может нарваться любая команда. Для нас, действительно, важно то, что мы находимся в хорошем психологическом состоянии. Победы над Динамо не часто бывают у многих команд, тем более у такого молодого клуба, как наш, поэтому, действительно, состояние у команды хорошее. Важно для нас сейчас продолжать прогрессировать, показывать хорошую игру и стремиться к росту абсолютно нам всем, как в личном, так и в командном плане".

"Шансы на попадание в топ-6? Посмотрим. У нас осталось две игры, и мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы все-таки попасть в лучшую шестерку. Но конкуренты, как тот же Колос, находится в более выгодной ситуации, поэтому не все здесь зависит от нас. Однако могу пообещать, что мы сами для этого отдадим все силы", — приводит слова Михайленко официальный сайт Днепра-1.

Напомним, благодаря победе в матче с Динамо Дмитрий Михайленко стал лучшим тренером 20-го тура чемпионата Украины.

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