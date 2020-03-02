Михайленко — лучший тренер 20-го тура УПЛ

Всеукраинское объединение тренеров признало наставника Днепра-1 — лучшим тренером прошедшего тура чемпионата Украины.
Дмитрий Михайленко, фото СК Днепр-1
02 марта 2020, 11:37
Днепр-1 в родных стенах одолел киевское Динамо (3:1). В свою очередь, главный тренер днепрян Дмитрий Михайленко стал лучшим тренером 20-го тура украинской Премьер-лиги.
К такому выводы пришло Всеукраинское объединение тренеров.
Специалист набрал 4,6 баллов из пяти возможных. При выборе лучшего тренера тура учитывались следующие критерии:
- Номинальный результат команды;
- Трудности в построении и руководстве командой;
- Мастерство в работе с кадрами;
- Тренерское мастерство;
- Накопительный критерий.
Вашему вниманию видеообзор матча Днепр-1 — Динамо.
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