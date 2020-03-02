Михайленко — лучший тренер 20-го тура УПЛ

Украина

Всеукраинское объединение тренеров признало наставника Днепра-1 — лучшим тренером прошедшего тура чемпионата Украины.

Днепр-1 в родных стенах одолел киевское Динамо (3:1). В свою очередь, главный тренер днепрян Дмитрий Михайленко стал лучшим тренером 20-го тура украинской Премьер-лиги.

К такому выводы пришло Всеукраинское объединение тренеров.

Специалист набрал 4,6 баллов из пяти возможных. При выборе лучшего тренера тура учитывались следующие критерии:

- Номинальный результат команды;

- Трудности в построении и руководстве командой;

- Мастерство в работе с кадрами;

- Тренерское мастерство;

- Накопительный критерий.

Вашему вниманию видеообзор матча Днепр-1 — Динамо.