Украина

Football.ua представляет символическую сборную 20-го тура УПЛ.

Football.ua представляет свою версию команды недели в украинской Премьер-лиге.

Читайте также: Итоги 20-го тура УПЛ

Вратарь: Заури Махарадзе (Заря)

Голкипер проводил поединок против своей бывшей команды. Донецкий Олимпик во втором тайме создал уйму моментов и, возможно, даже больше заслужить на три очка. Однако, Заури Махарадзе был противоположного мнения. Кипер совершил ряд чудесных сейвов и помог команде удержать победный результат.

Центральный защитник: Йоонас Тамм (Десна)

Центральные защитник Десны просто таки отключили от игры Руслана Фомина. Впрочем, вся Десна выглядела в разы лучше Мариуполя, однако, как известно, игра начинается с защиты. Йоонас Тамм выиграл ряд единоборств и был одним из лучших игроков своей команды в матче против "приазовцев".

Центральный защитник: Кирилл Петров (Колос)

Помимо забитого гола в ворота львовских Карпат, Петров запомнился надежной игрой в обороне, особенно в первом тайме и большей части второго. Львовяне не имели много возможностей пройти последнюю линию обороны Колоса. Огромную роль в этом отыграл опытный Кирилл Петров.

Центральный защитник: Пап-Альюн Ндиайе (Ворскла)

В матче с донецким Шахтером француз играл индивидуально против Дентиньо. Пускай "горняки" и вышли на матч в Полтаве полурезервным составом, тем не менее Ндиайе отыграл очень дисциплинированно и организованно. Дентиньо не сумел ничего показать, в чем огромная заслуга Ндиайе.

Опорный полузащитник: Александр Скляр (Ворскла)

Скляр был заряжен на эффективную игру с первой минуты и до своего удаления. Хоть Александр и оставил свою команду в меньшинстве, тем не менее его изгнание с поля стало свидетельством заряженности игрока на матч. При этом всем, Скляр весь матч был активен и помогал партнерам прессинговать оппонента, что было очень непросто в данном поединке. Скляр помог своей команде создать голевой момент, ведь именно после его удачных действий в прессинге, Руслану Степанюку удалось воспользоваться ошибками "горняков" и забить единственный гол в матче.

Опорный полузащитник: Юрий Вакулко (Днепр-1)

Вакулко выполнил огромный объем черновой работы в матче против Динамо. Помимо голевой передачи в одном из голов Супряги, Юрий помогал партнерам эффективно переходить из обороны в атаку, а также отлично играл от обороны, разрушая атаки Динамо в зародыше.

Атакующий полузащитник: Андрей Тотовицкий (Десна)

Несмотря на разгромный счет в игре против Мариуполя, Десне порой тяжело приходилось в матче против "приазовцев". Однако, пыл команды Александра Бабича остудил Андрей Тотовицкий, который оказался в нужное время в нужном месте и оформил быстрый дубль.

Правый вингер: Владислав Кабаев (Заря)

Матч против Олимпика Заре дался очень тяжело. Дончане создали в разы больше голевых моментов, однако кипер луганчан был на высоте. При этом всем, Заря сумела найти возможность забить гол. При немногочисленных моментах у ворот Крынского, Кабаев стал одним из героев своей команды, который и вырвал победный гол, оказавшись в нужное время на дальней штанге.

Левый вингер: Ибрагим Кане (Ворскла)

Кане шикарно провел поединок на фланге против Шахтера. Малийцу удалось выйти победителем в дуэле сначала против Болбата, а затем и против Додо. На своем участке поля Кане был более эффективен, нежели его оппоненты. Малиец много работал, как и на атаку, так и на оборону.

Нападающий: Руслан Степанюк (Ворскла)

Немного людей думали, что Ворскла сумеет создать проблемы Шахтеру. Степанюк провел второй матч за Ворсклу в официальных матчах, и во втором матче кряду отличился голом, при чем — в играх против грандов. Форвард шикарно воспользовался моментом, который ему создал Скляр после эффективного прессинга. Помимо этого, сам Степанюк создавал много головной боли соперникам "горняков", за счет активного передвижения и прессинга.

Нападающий: Владислав Супряга (Ворскла)

Пожалуй, Владислав Супряга стал лучшим игроком всего 20-го тура УПЛ. Динамо разрешило нападающему играть в очной встрече против себя, несмотря на то, что права на игрока принадлежат именно "бело-синим". Видимо, руководство Динамо теперь жалеет об этом. Супряга вышел на замену на 63-й минуте игры, когда его команда проигрывала 0:1. Хет-трик в ворота Бущана принес днепрянам историческую победу над киевлянами. При чем ни один из голов в ворота "бело-синих" игрок не праздновал.

Тренер: Дмитрий Михайленко (Днепр-1)

В отчетном туре было два главных претендента на звание лучшего тренера тура — этой Юрий Максимов, который обыграл донецкий Шахтер и Дмитрий Михайленко, который победил Динамо. Чаши весов все же склонились к наставнику днепрян. Динамо выходило на матч в Днепре более заряженным на победу, в том время, как "горняки" вышли полурезервным составом с мыслью, что все задачи в чемпионате уже решены. Днепряне еще борются за топ-6 УПЛ и победа над Динамо сохраняет команде надежды.

Михайленко феноменально угадал с заменой Владислава Супряги, который просто таки перевернул ход поединка с ног на голову, забив три гола за полчаса пребывания на футбольном поле.

Вадим Адаменко, Football.ua