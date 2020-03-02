Украина

Football.ua подводит итоги 20-го тура украинской Премьер-лиги.

Остался позади 20-й тур украинской Премьер-лиги. Отчетный игровой день принес немало неожиданностей и поводов для дискуссий. Киевское Динамо уступило в Днепре, а донецкий Шахтер в Полтаве. Екатерина Монзуль уже на "ты" с системой VAR. Десна вновь уничтожила Мариуполь, а Александрии даже снятие запрета на регистрацию новых игроков не помогло.

УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 20 ТУР

VAR и Супряга — главные герои матча Днепр-1 — Динамо

обзор матча

Программу 20-го тура открывал поединок на Днепр-Арене, где местный Днепр-1 принимал Динамо. Первый тайм, как и часть второго, выдался не самым захватывающим. Однако, интриги решила добавить Екатерина Монзуль, обслуживающая данный поединок.

Днепр-1 — Динамо 3:1

Голы: Супряга, 71, 82, 90 — Вербич, 45+5 (с пенальти)

Днепр-1: Юрчук — Адамюк, Лопыренок, Логинов, Полевой — Кравченко, Вакулко — Чичиков (Супряга, 63), Ди Франко, Назаренко (Гуйе, 87) — Хобленко (Шаповал, 78)

Динамо: Бущан — Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко — Сидорчук, Шепелев (Дуэлунд, 84) — Караваев (Цыганков, 77), Буяльский, Вербич — Русин (Де Пена, 77)

Предупреждения: Назаренко — Шепелев, Миколенко

Удаления: Полевой, 75 (грубая игра) — Буяльский, 6 (грубая игра).

Хозяева активно начали встречу и могли повести в счете уже на первой минуте после удара Хобленко с рикошетом от Попова, но мяч разминулся с воротами. После этого днепряне продолжали контролировать мяч, даже не подозревая, что соперник очень рано останется в численном меньшинстве. Буяльский получил прямую красную карточку уже на шестой минуте после просмотра видеоповтора. В распоряжении подопечных Дмитрия Михайленко был еще целый матч, но они не особо торопились атаковать. Киевляне не растерялись после удаления и даже завладели инициативой, проводя много времени на чужой половине поля. Гости чаще соперника пробивали по воротам, но их удары не несли реальной угрозы для Юрчука. Со временем игроки Днепра-1 опомнились и пошли в атаку большими силами. Ди Франко угрожал воротам Бущана мощным дальним ударом, но голкипер Динамо с ним справился. Через несколько минут отличиться мог Кравченко, но Сергей пробил крайне неудачно из выгодной позиции.

Через некоторое время подопечные Алексея Михайличенко вернули инициативу и стали атаковать более агрессивно. Караваев мог забивать под занавес первого тайма, пробив мимо Юрчука после паса Сидорчука, но на помощь вратарю пришла перекладина. До ухода на перерыв мяч все же побывал в сетке ворот хозяев. Русин сперва получил желтую карточку за симуляцию после контакта с Кравченко, но затем благодаря просмотру многочисленных видеоповторов был назначен пенальти. Вербич подошел к мячу и хладнокровно реализовал одиннадцатиметровый удар – 0:1. Сразу же после этого команды отправились в раздевалки. Вторая половина встречи получилась гораздо более богатой на события, нежели первая. После возобновления игры днепряне стали действовать посмелее, больше владея мячом. Однако его контроль не приводил к чему-либо серьезному, так что Бущан пребывал без серьезной работы.

Со временем удары по воротам все же стали возникать, но они были в основном неточными. У хозяев не получалось вскрыть оборону соперника, Михайленко решил, что нужно насытить линию атаки, поэтому выпустил на поле Супрягу. Буквально сразу же после его появления киевляне перехватили инициативу и надолго перебрались на чужую половину поля, но воротам Юрчука не угрожали. А вот их соперник наконец-то создал опасный момент, который оказался голевым. На 71-й минуте вышедший на замену Супряга расстрелял в ворота в завершении классной комбинации с последним пасом от Вакулко — 1:1. Правда, уже через несколько минут радость днепрян была омрачена удалением Полевого — снова вмешалась система VAR, которая помогла главному арбитру матча определить степень серьезности фола Владимира. Подопечные Михайличенко теперь уже не пребывали в численном меньшинстве, поэтому воспрянули духов и могли сразу же забить. Вербич пробил головой после подачи Кендзеры, а Юрчук спас свою команду, вытащив мяч из-под перекладины.

Через несколько минут шанс отличиться был у Цыганкова, но Виктор промахнулся с близкого расстояния. А вот Супряга через несколько минут соперника не простил. Владислав оформил дубль, отправив мяч в сетку после подачи с углового — 2:1. Поведя в счете, хозяева отдали инициативу сопернику, сосредоточившись на игру на контратаках. Михайличенко максимально насытил атаку, оставив на поле одного опорного полузащитника, но впереди у гостей ничего не получалось. Помимо этого, они пропустили еще один гол. На 90-й минуте Супряга в одиночку убежал в контратаку после подачи углового и легко разобрался с Бущаном — 3:1. После этого киевляне больше не верили в собственный успех, а вот хозяева в свое удовольствие провели последние минуты на поле в ожидании финального свистка. Днепр-1 одержал победу в матче, который запомнится благодаря сразу трем событиям, на которые напрямую повлияла система VAR. А также благодаря хет-трику Супряги в ворота команды, которая отправила его в аренду.

Мариуполь Десне — не соперник

обзор матча

В Чернигове Десна принимала Мариуполь. Команда Александра Рябоконя вновь разобрала по частям коллектив Александра Бабича, во второй раз в сезоне обыграв их 4:0. И если в матче первого круга (29 сентября) данный результат был в какой-то мере сенсационным, сейчас же это выглядит как закономерность.

Десна — Мариуполь 4:0

Голы: Тотовицкий, 12, 21, Филиппов, 58 (пен.), Калитвинцев, 90+2



Десна: Паст — Д. Фаворов, Гитченко, Тамм, Мостовой — Арвеладзе — Калитвинцев, Тотовицкий (Будковский, 80), Домбровский, Кузик (Картушов, 68) — Филиппов (Конопля, 84).



Мариуполь: Гальчук — Кирюханцев, Чоботенко, Дава (Муравский, 46), Тищенко (Топалов, 65) — Федорчук, Игнатенко — Мишнев, Горбунов — Чурко, Фомин (Кулаков, 76).

Предупреждения: Чоботенко, Дава, Игнатенко, Муравский.

Поединок для гостей не задался практически от самого стартового свистка. Оборона Мариуполя испытывала серьезный дискомфорт при малейшем намеке на угрозу со стороны соперников, среди которых активностью заметно выделялся Андрей Тотовицкий. Полузащитник заработал на себе первое предупреждение для Мариуполя, после чего переместил акцент непосредственно на чужие ворота.

Проблемой для гостей оказалось расположение защитников внутри штрафной при подачах с углового на левом фланге со стороны соперников. Уже на 12-й минуте Тотовицкий оказался один в центре чужих владений, после чего спокойно замкнул ударом головой навес Кузика. Не пройдет и десяти минут, как центр обороны Мариуполя вновь допустит похожу ошибку, а Дава затылком переправит очередную подачу со стандарта на дальнюю штангу, откуда Тотовицкий расстреляет ворота. Вновь головой, но теперь с куда более близкого расстояния.

Решение возникших трудностей в защите Бабич увидел в замене во время перерыва Дава на молодого Назария Муравского, однако арендованный у донецкого Шахтера игрок не смог войти в ритм встречи, от чего регулярно отыгрывался соперниками в достаточно простых ситуациях. Апогеем действий Муравского в этом поединке стал фол против пробросившего ему между ног мяча в штрафной Филиппова, после чего был назначен пенальти в ворота Гальчука. Пострадавший реализовал одиннадцатиметровый удар благодаря точному исполнению в левый нижний угол, чем в очередной раз напомнил о себе тренерскому штабу нашей национальной команды.

И уже в завершении поединка случился еще один острый выпад Десны, который позволил Владиславу Калитвинцеву замкнуть комбинацию, пришедшую с правого фланга благодаря действиям Конопли и Будковского (оба вышли на замену под занавес противостояния), ударом по пустым воротам. Хотя команда Бабича перестала биться еще задолго до этого.

Это Львов прибавил или Александрия сдала?

обзор матча

Во Львове одноименный коллектив на стадионе Украина принимал бронзового призера УПЛ Александрию. Несмотря на то, что перед Александрией был снят запрет на регистрацию новых игроков, подопечные Владимира Шарана так и не сумели добыть первые три очка в 2020-м году. Подопечные Егише Меликяна дали достойный отпор и вполне заслуженно вырвали ничью в концовке матча.

Львов — Александрия 1:1

Голы: Алваро, 87 — Мишенко, 10

Львов: Сарнавский — Гончар, Борзенко, Братков, Бопесу- Приймак (Жонатан, 83), Сабино - Богунов (Велвес, 58), Алваро, Татарков — Ренан (Яковелли, 72)

Александрия: Билык — Мирошниченко, Дубра, Шендрик, Вантух- Банада (Грицук, 90), Запорожан (Гордиенко, 71), Гречишкин — Лучкевич, Ситало, Мишенко (Третьяков, 58)

Предупреждения: Татарков, Бопесу, Сабино — Мишенко, Шендрик

Удаление: Татарков, 54 (повторное предупреждение).

Сразу же после стартового свистка львовяне забрали мяч под свой контроль, но вовсе не угрожали воротам соперника, даже не продвигаясь к его штрафной площади. Команды долго присматривались друг к другу, ничто не предвещало забитого гола, однако он случился. На 10-й минуте Мишенко воспользовался отскоком мяча в штрафной площади и отправил его в сетку ворот ударом с разворота – 0:1.

После пропущенного гола хозяева продолжили владеть мячом, но это не приносило совершенно никакой пользы, ведь не возникало даже ударов по воротам Билыка. Подопечные Егише Меликяна совершили несколько опасных подходов к чужим воротам, но до завершающих ударов дело не доходило. Александрийцы время от времени перехватывали инициативу, но также не были остры в последней трети поля, не создавая опасных моментов. У Львова было несколько шансов забить после стандартных положений, однако и эта ставка не сыграла. Один удар после подачи со штрафного все же удалось нанести, но он оказался очень неточным. До ухода на перерыв команды так и не создали ни одного опасного момента на двоих, отправившись отдыхать при минимальном преимуществе гостей.

Начало второй половины встречи проходило в равной борьбе, но забить быстрый гол могла лишь одна команда. Гречишкин нанес классный прямо удар со штрафного, а Сарнавский перевел мяч в перекладину, от которой он ушел на угловой. Далее гости завладели инициативой, много времени проводя с мячом на чужой половине поля, что помогло оставить соперника в численном меньшинстве. На 54-й минуте Татарков был удален с поля за вторую желтую карточку. В распоряжении команды Шарана было предостаточно времени для того, чтобы не только забить второй гол, но и довести дело до разгрома.

Впрочем, александрийцы не особо торопились забивать, довольствуясь неспешным перекатывание мяча. За это они впоследствии были наказаны, но это случилось гораздо позже. Гости все же иногда пробивали по воротам, но эти удары не несли никакой угрозы для Сарнавского. Несколько раз на ударную позицию выводили вышедшего на замену Гордиенко, но в отчетном поединке мяч откровенно не шел в ворота после ударов Артёма. Свою реальную возможность забить Александрия все же получила после подачи со штрафного — Шендрик пробил в касание, но Сарнавский продемонстрировал классную реакцию и спас свою команду. Забить мог и Мирошниченко, который пробил по воротам в завершении контратаки, но Братков героически бросился под мяч и не дал мячу достичь своей цели.

Все шло к тому, что гости, если и не забьют второй гол, то доведут дело до минимальной победы, однако ни того, ни другого не произошло. На 87-й минуте Львов совершенно неожиданно сравнял счет — Алваро ворвался в штрафную, уложил на газон Билыка, после чего бразильцу лишь оставалось поразить пустые ворота — 1:1. До окончания встречи подопечные Шарана отчаянно пытались все исправить, но у них не хватило игрового времени, чтобы снова выйти вперед. Как итог, результативная ничья которая может пойти на пользу разве что львовянам. Александрия отпустила Десну в отрыв на расстояние двух набранных очков.

Напряженная победа Колоса и топ-6 уже близкая реальность для команды Костышина

обзор матча

На Оболонь-Арене состоялась встреча между Колосом и Карпатами. Большую часть игрового времени команда из Ковалевки выглядела солиднее своего оппонента. Создав гандикап в два гола, команда Костышина несколько расслабилась, чем едва ли не создала себе проблемы в концовке матча.

Колос - Карпаты 2:1

Голы: Ильин, 11, Петров, 42 — Козак, 78

Колос: Волынец — Ефремов, Гавриш, Петров, Емец — Богданов (Задоя, 80), Ориховский — Ильин, Морозко (Вильхамссон, 68), Смирный — Бондаренко (Кожушко, 80)

Карпаты: Кудрик — Мартинс, Халл, Гиоргадзе, Слива (Козак, 46) — Клец, Назарина — Лях, Притула, Г. Пасич — Бойчук (Кириленко, 74)

Предупреждения: Емец, Смирный — Бойчук, Гиоргадзе, Г. Пасич, Притула, Назарина.

Дебют поединка проходил в равной борьбе, команды некоторое время присматривались друг к другу, после чего ковалевцы завладели игровым и территориальным преимуществом. Сперва они провели несколько неудачных атак, но затем все же забили быстрый гол. На 11-й минуте Ильин опередил Сливу после подачи Емца и отправил мяч в ворота – 1:0.

После забитого гола хозяева еще некоторое время контролировали мяч, после чего отдали его сопернику. Халл мог относительно быстро сравнять счет, пробив головой после подачи Бойчука, но удару защитника немного не хватило точности. Затем на некоторое время игра успокоилась, команды взяли паузу, после чего Карпаты пошли в активное наступление. Однако их стараний было недостаточно, ведь очень часто подводила техника. Гостям так и не удалось создать ни одного опасного момента в первом тайме. А вот Колос забил во второй раз. На 42-й минуте Кудрик потащил удар Богданова со штрафного, а Петров оказался первым на добивании – 2:0. Команды отправились на перерыв при комфортном преимуществе подопечных Костышина.

Сразу же после перерыва Роман Санжар произвел замену, выпустив на поле Козака с целью усиления атаки, но Колос и дальше контролировал игру. У хозяев было несколько возможностей забить быстрый гол благодаря стандартам, но они ни к чему не привели. Гости ответили на это ударом Пасича из выгодной позиции, но Волынец с ним уверенно справился. Затем команды снова вязли пауза, взяв время на передышку перед новым всплеском активности. Его апогеем мог стать третий гол в ворота Карпат, но Фортуна пришла им на помощь — штанга приняла мяч на себя после классного удара Ориховского со штрафного.

Практически сразу же после этого "львы" перехватили инициативу и оккупировали чужую половину поля. Назарина часто брал игру на себя и мощно пробивал по воротам, но в отчетном поединке ему не было суждено забить. Зато было суждено Козаку — Артём выиграл позиционную борьбу после подачи углового и отправил мяч в сетку — 2:1. На кураже львовяне еще некоторое время провели в атаке, но затем их активность угасла. Колос с радостью забрал мяч себе и перекатывал его в свое удовольствие, не забывая и об атакующих действиях.

Все шло к тому, что хозяева уверенно доведут матч до логического завершения, но в на последней минуте компенсированного времени они были очень близки к тому, чтобы пропустить во второй раз. Подопечные Санжара заработали опасный штрафной, который исполнил Козак, но ему не удалось перебросить мяч через стенку. Игроки Карпат апеллировали к главному арбитру касаемо игры Смирного рукой, но он их проигнорировал, зафиксировав минимальную победу Колос.

Количество — не всегда качество. Олимпик создал вдвое больше моментов от Зари, но проиграл

обзор матча

Луганская Заря и донецкий Олимпик в Запорожье провели захватывающий второй тайм. Не то, чтобы первый тайм был ни о чем. Во второй половине матча команды устроили настоящие "качели". Особенно это стало заметно после забитого Зарей гола.

Заря — Олимпик 1:0

Гол: Кабаев, 77



Заря: Махарадзе — Тымчик, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко — Иванисеня — Леднев, Юрченко (Цвек, 90), Кочергин (Хомченовский, 78) — Кабаев, Перович (Лунев, 78).



Олимпик: Крынский — Ксенз, Зотько, Гришко, Лебеденко — Вербный (Завийский, 52) — Кравченко (Тейшейра, 78), Политыло (Чогадзе, 81), Кравчук — Дегтярев, Шахаб.

Предупреждения: Кочергин, Юрченко, Вернидуб, Хомченовский, Михайличенко — Лебеденко.

Достаточно комфортной погодой для игры в футбол встретило Запорожье команды. Однако игроки не воспользовались созданными для них условиями в первом тайме, организовав лишь по одному серьезному моменту с каждой из сторон. Первопричиной такой ситуации стала замкнутая игра гостей на своей половине поля. Подопечные Висенте Гомеса попробовали провести свою первую акцентированную атаку лишь под занавес 45-и игровых минут и вполне могли выйти вперед на этой волне непривычной для них активности. Повезло Заури Махарадзе, что мяч после удара головой с близкой дистанции от Зотько последовал именно по центру ворот.

Со стороны луганчан было заметно стремление играть в контроль мяча, но работа в завершающей трети поля оставляла желать лучшего. Чего стоит только загубленный момент Владленом Юрченко во время прострела с правого фланга от Кабаева, после которого экс-игрок леверкузенского Байера промахнулся из центра штрафной мимо основания левой штанги. Еще в паре случаев атаки хозяев поля завершались нелепыми промахами мимо мяча.

Второй тайм командам получилось раскрыть должным образом лишь в его концовке. И отнюдь не луганчане выступили в качестве стороны-агрессора в заключительную четверть часа противостояния. Да, свой гол Заре удалось все-таки провести за счет большей настойчивости в завершении и необычайному стечению обстоятельств. Проводивший неплохой поединок Ксенз, срезал мяч на дальнюю штангу при подаче углового с левого фланга, после чего Кабаев не стал промахиваться с метра по пустым воротам.

Обрамляли этот эпизод моменты активности Олимпика внутри чужой штрафной, после которых можно было разве что за голову хвататься от удивительной не реализации своих возможностей дончанами. Единственным, кому явно не повезло, был Шахаб — мяч после его удара головой в падении отправился в правую штангу. А вот как дважды не получалось замкнуть отскок ударом по пустым воротам у Зотько — большой вопрос. Равно как и остались без объяснений причины, по которым Кравченко не сумел переиграть один в один Махарадзе, подловив Иванисеню на неудачной передаче назад на голкипера. Все было в руках "олимпийцев", но удача отвернулась в нужный момент — команда Гомеса распрощалась с шансами попасть в верхнюю половину турнирной таблицы.

Ворскла прервала 48-матчевую беспроигрышную серию Шахтера в УПЛ

обзор матча

Полтавская Ворскла совершила сенсацию в отчетном туре, не меньшую нежели Днепр-1 в игре против Динамо. И пускай поражение донецкого Шахтера не является для них столь трагическим, как, к примеру, для Динамо от Днепра-1, тем не менее, "горняки" перестали быть непобедимыми.

Ворскла — Шахтер 1:0

Гол: Степанюк, 30



Ворскла: Резник — Пердута, Чеснаков, Ндиайе, Сапай — Луизао (Баенко, 90+2), Скляр, Пуцлин, Кане — Кулач (Васин, 87), Степанюк (Якубу, 63).



Шахтер: Шевченко — Болбат (Додо, 61), Кривцов, Хочолава, Сиприано (Фернандо, 83) — Майкон, Патрик (Бондаренко, 46) — Тете, Марлос, Коноплянка — Дентиньо.

Предупреждения: Скляр, Степанюк, Пердута, Пуцлин, Якубу, Луизао — Тете, Кривцов, Сиприано, Марлос, Дентиньо



На 84-й минуте был удален Александр Скляр (Ворскла) (второе предупреждение).

Отчетная встреча проходила на фоне возвращения Шахтера из Португалии, где действующий чемпион Украины преодолел барьер стадии 1/16 финала Лиги Европы УЕФА в виде находящейся в аналогичном дончанам статусе лиссабонской Бенфике (5:4, по сумме двух встреч). Очевидным был и тот факт, что тренерский штаб позволит целому ряду исполнителей пропустить ближайший матч чемпионата в виду предстоящего плотного графика. Так, Андрей Пятов, Исмаили, Жуниор Мораес, Тайсон, Тарас Степаненко и Николай Матвиенко даже не были включены в список полетевших на игру против предпоследней команды УПЛ.

Однако позиция Ворсклы в турнирной таблице не имела никакого значения в первом тайме игры "ткачей" против настолько разобранного Шахтера. Каштру собрал состав "из того что было", однако один только выход Дентиньо в центре нападения уже смог свести на нет весь атакующий потенциал гостей. При этом, у заряженных на атаку хозяев получилось поджать соперника к его владениям, а периодичность возникновения моментов у ворот Шевченко стала логичным продолжением доминирования полтавчан.

И нельзя сказать, что "горняки" пытались хоть как-то отвести игру от своей штрафной. На фоне недостатка внимания к атакующим действиям, Шахтер доигрался до пропущенного мяча на исходе первого получаса игры. Прекрасно выступавший в двух поединка против Бенфики Алан Патрик взялся за старое, и привез гол в свои ворота, замешкавшись с контролем мяча внутри штрафной своей команды. Кулач подкараулил нерадивого оппонента, выбил мяч на ногу Скляру, который на паузе уложил голкипера и выдал пас на пустые ворота для Степанюка. И вот не скажешь, что минимальная победа в первом тайме была предельным достижением для проводивших прекрасный с точки зрения прессинга поединок подопечных Юрия Максимова.

Во второй половине поединка падение титана продолжилось с таким же темпом. Не добавляло уверенности в способности Шахтера отыграться и возросшее нервное напряжение у футболистов Каштру. Выход на поле после перерыва юного Артема Бондаренко позволил убрать фактор просевшего по морали Алана Патрика, однако проблем с переходом в завершающую треть поля не помог избежать.

С другой стороны — Ворскла и ее молниеносные фланги в лице Кане и Луизао, которые заставляли Болбата (и Додо в последствии) играть с оглядкой на свои ворота. А какие моменты не реализовывали полтавчане на контратаках! Второй тайм начался с промаха от Кане при попытке ударом с носка завершить выход один на один с Шевченко, а через несколько минут Кулач промахнулся мимо дальней штанги, ударом головой завершая подачу с правого фланга. К той же категории относится и сейв Давида Хочолавы при взаимодействии двух вышеупомянутых игроков Ворсклы, когда грузин заблокировал попытку Владислава пробить по пустым воротам.

А где же моменты Шахтера? Дончане так и не смогли вернуться в тонус путем проведения замен, а вытащить игру на индивидуальных качествах не удалось ни одному из четырнадцати футболистов, выпущенных Каштру в этот вечер. Слишком уж сильно напомнил этот матч игру Уотфорда и Ливерпуля, но уже в реалиях украинского футбола. При этом, в отличии от "красных", "горняки" завершали игру при преимуществе по числу исполнителей на поле: Скляр насобирал две желтые карточки по ходу второго тайма.

Посещаемость

Отчетный тур привел на трибуны отечественных стадионов немного больше зрителей, нежели неделю назад, что не может не радовать. Тем не менее, показатели продолжают оставаться не самыми радостными.

Больше всех собрал матч в Полтаве, где Ворскла добыла победу над Шахтером. Немногим меньше собрал матч в Днепре, где играл еще один гранд против местного коллектива.

Чуть меньше тысячи болельщиков посетило поединок между Львовом и Александрией.

Матч Число зрителей Ворскла — Шахтер 8 776 Днепр-1 — Динамо 7 278 Десна — Мариуполь 3 417 Колос — Карпаты 2 780 Заря — Олимпик 2 411 Львов — Александрия 920

Статистика по игрокам

Нападающий Шахтера Жуниор Мораес не появился на поле в 20-м туре из-за ротации. Таким образом, Мораес во втором туре кряду не отличался результативными действиями. Тем не менее, ближайшие преследователи находятся от него в диапазоне пяти голов.

Хет-трик Владислава Супряги в матче против Динамо вывел его в топ-10 бомбардиров лиги.

Бомбардиры

ИГРОК КЛУБ ГОЛЫ(ПЕН) ИГРЫ Жуниор Мораес Шахтер 15 (1) 17 Богдан Леднев Заря 10 (1) 17 Александр Филиппов Десна 10 (2) 18 Марлос Шахтер 9 (1) 16 Артем Беседин Динамо Киев 8 (1) 13 Беньямин Вербич Динамо Киев 8 (2) 15 Дмитрий Хлебас Десна 7 13 Владислав Супряга Днепр-1 7 (1) 15 Тайсон Шахтер 7 (2) 14 Виктор Цыганков Динамо Киев 7 (3) 19

Ассистенты

ИГРОК КЛУБ ПЕРЕДАЧИ ИГРЫ Тайсон Шахтер 8 14 Егор Картушов Десна 6 19 Жуниор Мораес Шахтер 5 17 Виктор Цыганков Динамо Киев 5 19 Владислав Кочергин Заря 5 19 Павел Ориховский Колос 4 12 Алан Патрик Шахтер 4 16 Сергей Сидорчук Динамо Киев 4 17 Богдан Леднев Заря 4 17 Валерий Лучкевич Александрия 4 18

Гол+пас

ИГРОК КЛУБ ГОЛ+пас ИГРЫ Жуниор Мораес Шахтер 15+5=20 17 Тайсон Шахтер 7+8=15 14 Богдан Леднев Заря 10+4=14 17 Марлос Шахтер 9+3=12 16 Виктор Цыганков Динамо Киев 7+5=12 19 Александр Филиппов Десна 10+1=11 18 Беньямин Вербич Динамо Киев 8+1=9 15 Артем Беседин Динамо Киев 8+1=9 13 Владислав Кочергин Заря 4+5=9 19

Турнирная таблица

Стали известны пять из шести участников первой шестерки украинской Премьер-лиги на второй этап чемпионата. Досрочно известно, что в топ-6 попали Шахтер, Динамо, Заря, Десна и Александрия.

Четыре команды уже потеряли шансы на выход в топ-6: Карпаты, Львов, Олимпик и Ворскла.

Колос, Днепр-1 и Мариуполь поборются за последнюю шестую путевку в верхнюю группу УПЛ.

# И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О Потенциальная путевка 1 Шахтер 20 17 2 1 51 10 41 53 Групповой этап Лиги чемпионов 2 Заря 20 12 4 4 37 17 20 40 3 квалификационный раунд Лиги чемпионов 3 Динамо Киев 20 12 3 5 39 16 23 39 Групповой этап Лиги Европы 4 Десна 20 11 3 6 33 14 19 36 3 квалификационный раунд Лиги Европы 5 Александрия 20 10 4 6 25 20 5 34 Плей-офф за Лигу Европы 6 Колос 20 8 2 10 22 33 -11 26 Плей-офф за Лигу Европы 7 Днепр-1 20 6 4 10 22 30 -8 22 Плей-офф за Лигу Европы 8 Мариуполь 20 5 7 8 18 32 -14 22 Плей-офф за Лигу Европы 9 ФК Львов 20 5 4 11 16 33 -17 19 10 Олимпик 20 5 3 12 16 34 -18 18 Плей-офф за выживание 11 Ворскла 20 5 2 13 14 35 -21 17 Плей-офф за выживание 12 Карпаты 20 2 6 12 17 36 -19 12 Вылет в Первую лигу

Следующий тур

Предпоследний тур первого этапа Премьер-лиги состоится посреди недели и начнется он поединком в Киеве. Динамо примет Колос. Ковалевцы настроены на заработок очков, так как всерьез борются за попадание в топ-6. Другой претендент на место в первой шестерке Днепр-1 пройдет экзамен против донецкого Шахтера. Именно в этих двух матчах и будет функционировать в отчетном туре система VAR.

УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 21 ТУР

Вадим Адаменко, Football.ua