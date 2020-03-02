Крынский — о матче против Зари: Фарт нужно заслужить своей работой

Украина

Голкипер Олимпика Владимир Крынский — о матче против Зари.

В сложнейшем матче Заря добыла минимальную победу над Олимпиком.

"Мы пропустили нелепый гол из-за своей же ошибки. По большому счету, Заря не создала у наших ворот много моментов. Мы хорошо перекрыли их фланги. Понравился второй тайм в нашем исполнении. Первые 20 минут матча выглядели слабо, не могли войти в игру".

"Мы уже который раз плохо начинаем. То же самое было и в игре со Львовом. Но если бы мы провели всю игру на том же уровне, что и второй тайм, ничья – минимум на что мы могли бы рассчитывать. Фарт нужно заслужить своей работой. Второй тайм показал, что у нашей команды есть ресурс, чтобы противостоять даже самым сильным соперникам", — приводит слова Владимира Крынского официальный сайт "олимпийцев".

На Football.ua доступно видео гола и обзор матча Заря – Олимпик.