Украина

Football.ua анонсирует поединок 21-го тура УПЛ.

Посреди недели состоятся поединки в рамках 21-го тура украинской Премьер-лиги. В одной из этих встреч Мариуполь на своем поле померится силами с Ворсклой.

Мариуполь — Ворскла

Среда, 4 марта, стадион им. Бойко, 14:00, главный арбитр — Александр Дедро. Прямая трансляция на Футбол 2

Команды довольно по-разному начали официальные матчи в 2020 году. Если Мариуполь двух предыдущих турах проиграл Заре дома и безвольно уступил Десне на выезде, то полтавчане были максимально близки к тому, чтобы отобрать очки у Динамо с первой игре в новом году, а в прошлом игровом дне команда Максимова нанесла поражение Шахтеру, прервав их 44-матчевую серию без поражений в украинской Премьер-лиге. Как минимум в психологическом плане Ворскла будет куда-более готовой к поединку.

Тем не менее, с турнирной точки зрения более мотивированной будет команда Бабича. Мариуполь сохраняет шансы занять место в топ-6 по итогу двух оставшихся туров перед второй частью чемпионата, но для этого приазовцам необходимо постараться набрать максимум очков, так как любая осечка практически наверняка оставит Мариуполь за бортом первой шестерки, а значит — и за бортом потенциальной борьбы за Лигу Европы.

Задачи у Ворсклы куда поскромнее. Полтавчанам необходимо сохранить прописку в элите по итогам текущего розыгрыша украинской Премьер-лиги, и победа в прошлом туре над "горняками" значительно помогла "бело-зеленым" с турнирной точки зрения, ведь Ворскла уже опережает Карпаты на пять очков, которые находятся на последней строчке с 12 очками в активе. Если удастся обыграть Мариуполь, то полтавчане лишаться статуса одного из главных претендентов на вылет.

Кто же фаворит поединка? Без сомнения, нынешняя форма подопечных Максимова внушает куда больший оптимизм, ведь команда очень ударно провела две игры против грандов. Для Мариуполя, в свою очередь, эта встреча — последний шанс зацепиться за шанс попасть в топ-6. Так что мотивации обеим коллективам будет хватать в достатке.