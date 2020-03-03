Украина

Капитан Колоса прокомментировал матч против Динамо в 21-м туре Премьер-лиги.

Колос на выезде уступил Динамо в матче 21-го тура УПЛ (0:2) из-за голов Франа Соля и Виктора Цыганкова. Ковалевцы играли вдесятером с концовки первого тайма, когда Евгений Задоя был удален за опасную игру.

"Динамо, в принципе, не удивило. Неплохо начали, но пропустили не особо логичный гол. Не скажу, что он нас надломил – мы нормально продолжили играть. Просто, честно говоря, красная карточка… Вдесятером против Киева тяжело играть. Это сломало всю игру, все наши планы на этот матч. А так, в принципе, нормально держались", — заявил капитан Колоса Виталий Гавриш корреспонденту Football.ua Вадиму Адаменко.

"Повторы голов Соля и Кожушко не смотрел еще, только вышел. Но там говорят, что миллиметры решали: в эпизоде с голом Соля моя нога, вроде бы, осталась, а когда Кожух забивал – там тоже плечо, пару сантиметров были вне игры. VAR есть VAR, зато нет претензий к судьям, это очень большой плюс. Теперь у нас главная задача – восстановиться и готовиться спокойно к Шахтеру".

"Сделает ли попадание в топ-6 сезон успешным? Конечно, мы только вышли. Обычно команды, которые только выходили из Первой лиги, боролись за выживание. Мы же боремся за топ-6, для нас это уже позитивный результат".

"Сегодня у нас была изумительная поддержка болельщиков. Очень нравится, как они болеют. Ждем наш стадион – думаю, там вообще атмосфера будет просто прекрасной".

Колос идет на шестом месте в Премьер-лиге, опережая на четыре очка Мариуполь, у которого есть игра в запасе. В следующем туре ковалевцы встретятся с Шахтером восьмого марта.