Украина

Киевляне воспользовались численным преимуществом и обыграли Колос.

В рамках 21-го тура УПЛ Динамо на своем поле принимало Колос.

Подопечные Алексея Михайличенко одолели коллектив Руслана Костышина, воспользовавшись численным преимуществом.

Ключевой эпизод случился в компенсированное время к первому тайму — удаление в составе гостей дало преимущество киевлянам, и те воспользовались им сполна.

Авторами голов в игре стали Фран Соль — для него это первый гол за киевлян за год, а также Виктор Цыганков.

Обзор матча:

Динамо — Колос 2:0

Голы: Соль, 40, Цыганков, 54



Динамо: Бойко — Кендзера, Попов, Шабанов, Караваев — Кадири — Цыганков, Шапаренко (Шепелев, 31), Дуэлунд (Цитаишвили, 87), Де Пена (Вербич, 52) — Соль.



Колос: Волынец — Ефремов, Гавриш, Петров, Емец — Богданов, Ориховский (Милько, 82) — Ильин (Морозко, 63), Задоя, Вильхамссон — Лысенко (Кожушко, 46).

Предупреждения: Шапаренко, Шабанов, Соль — Петров, Емец, Ефремов



На 45+2-й минуте был удален Евгений Задоя (Колос) (грубое нарушение).