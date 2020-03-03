В рамках 21-го тура УПЛ Динамо на своем поле принимало Колос. 

Подопечные Алексея Михайличенко одолели коллектив Руслана Костышина, воспользовавшись численным преимуществом. 

Ключевой эпизод случился в компенсированное время к первому тайму — удаление в составе гостей дало преимущество киевлянам, и те воспользовались им сполна. 

Авторами голов в игре стали Фран Соль — для него это первый гол за киевлян за год, а также Виктор Цыганков. 

Обзор матча

Динамо — Колос 2:0
Голы: Соль, 40, Цыганков, 54

Динамо: Бойко — Кендзера, Попов, Шабанов, Караваев — Кадири — Цыганков, Шапаренко (Шепелев, 31), Дуэлунд (Цитаишвили, 87), Де Пена (Вербич, 52) — Соль.

Колос: Волынец — Ефремов, Гавриш, Петров, Емец — Богданов, Ориховский (Милько, 82) — Ильин (Морозко, 63), Задоя, Вильхамссон — Лысенко (Кожушко, 46).

Предупреждения: Шапаренко, Шабанов, Соль — Петров, Емец, Ефремов

На 45+2-й минуте был удален Евгений Задоя (Колос) (грубое нарушение)