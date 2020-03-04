Украина

Стали известны стартовые составы команд на поединок двадцать первого тура Украинской Премьер-лиги между Мариуполем и полтавской Ворсклой.

Центральный защитник Мариуполя Назарий Муравский принял участие во втором тайме провального для коллектива Александра Бабича поединка против черниговской Десны в рамках прошлого тура УПЛ (0:4). Однако тренерский штаб все равно предпочел использовать арендованного у донецкого Шахтера футболиста в игре против явно набравшей ход полтавской Ворсклы. Но не одним лишь этим изменением завершилась ротация в стане приазовцев. В целом, Мариуполь произвел шесть замен, среди которых можно выделить появление Корниенко на левом фланге.

Главный тренер полтавской Ворсклы Юрий Максимов предпочел не менять состав после сенсационного успеха в игре против Шахтера (1:0), за исключением Александра Скляра, которого пришлось менять на Шехича по причине дисквалификации.

Мариуполь: Гальчук — Яворский, Чоботенко, Муравский — Полегенько, Чех, Игнатенко, Корниенко — Мишнев, Топалов — Кулаков.

Запасные: Поспелов, Тищенко, Федорчук, Горбунов, Танковский, Чурко, Фомин.

Ворскла: Резник — Пердута, Чеснаков, Ндиайе, Сапай — Кане, Шехич, Пуцлин, Луизао — Кулач, Степанюк.

Запасные: Ткаченко, Мартыненко, Баенко, Якубу, Артур, Ребенок, Васин.

Матч Мариуполь — Ворскла начнется в 14:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.