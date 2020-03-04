Украина

Арбитр допустил грубую ошибку в матче полтавчан и приазовцев.

В поединке 21-го тура украинской Премьер-лиги Мариуполь в родных стенах легко разобрался с Ворсклой, забив три безответных гола.

Примечательно, что на 76-й минуте встречи арбитр Александр Дердо показал желтую карточку вингеру полтавчан Ибрагима Кане за фол против полузащитника Вячеслава Танковского. Повтор эпизода демонстрирует, что игрок гостей даже не касался футболиста Мариуполя, а хавбек хозяев получил повреждение сам в движении.

К слову, Танковский вышел на поле на 74-й минуте, но игру продолжить не смог, и был заменен уже на 78-й минуте.

Также, именно приазовцы, несмотря на победу, не сумели завершить матч без потерь в составе, так как на 95 минуте за вторую желтую был удален полузащитник Назарий Муравский.

Следующий матч Ворскла сыграет дома против Олимпика, а Мариуполь померится силами с Днепром-1.