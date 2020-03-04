Украина

Вашему вниманию видеообзор поединка УПЛ.

В матче 21-го тура украинской Премьер-лиги Мариуполь на своем поле без проблем одолел Ворсклу, забив три безответных гола.

К слову, поединок также запомнился скандальным эпизодом с участием арбитра, который наказал игрока полтавчан за несуществующий фол.

Мариуполь — Ворскла 3:0

Голы: Мишнев, 33 (пен.), Топалов, 47, Чоботенко, 80



Мариуполь: Гальчук — Яворский, Чоботенко, Муравский — Полегенько, Чех, Игнатенко, Корниенко — Мишнев, Топалов (Танковский, 73, Федорчук, 78) — Кулаков (Фомин, 65).



Ворскла: Резник — Пердута, Чеснаков, Ндиайе, Сапай (Ребенок, 46) — Кане, Шехич, Пуцлин, Луизао — Кулач (Артур, 58), Степанюк (Васин, 46).

Предупреждения: Мишнев, Муравский, Игнатенко — Ндиайе, Васин, Кане.



На 90+4-й минуте был удален Назарий Муравский (Мариуполь) (второе предупреждение).