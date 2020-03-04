Украина

Поединок против Днепра-1 стал для бразильского латераля юбилейным в футболке "горняков".

Шахтер принимает в Харькове Днепр-1 в рамках 21-го тура украинской Премьер-лиги.

Для левого защитника Исмаили этот поединок стал юбилейным в составе "горняков". 30-летний бразилец появился на поле за донецкий клуб 200-й раз в своей карьере.

Исмаили перешел в Шахтер из Браги в феврале 2013 года. С того момента он четырежды выигрывал чемпионат Украины, пять раз становился обладателем Кубка Украины и трижды побеждал в Суперкубке Украины.

Отметим, что следить за событиями матча Шахтер — Днепр-1 вы можете в онлайн-трансляции на Football.ua.

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