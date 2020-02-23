Украина

Матч против Десны стал для украинца юбилейным в составе "оранжево-черных".

Поединок 19-го тура чемпионата Украины против Десны, в котором Шахтер добыл минимальную победу (1:0), стал юбилейным для опорного полузащитника "горняков" Тараса Степаненко.

Украинский хавбек провел в футболке донецкого клуба 300 матчей во всех турнирах, с чем его поздравила пресс-служба Шахтера.

Отметим, что Тарас Степаненко выступает за донецкий Шахтер с 2010 года. За это время украинец 7 раз выиграл золотую медаль УПЛ, 7 раз становился обладателем Кубка Украины и четырежды поднимал над головой Суперкубок Украины.

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