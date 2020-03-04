Украина

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Украины.

В поединке 21-го тура украинской Премьер-лиги луганская Заря принимала на своем поле ПФК Львов. Подопечные Егише Меликяна неплохо начали вторую половину сезона, добыв победу над Олимпиком и ничью с Александрией, однако сыскать удачу в матче Зарей у них не получилось.

Голы Кабаева и Леднева во втором тайме принесли луганскому клубу победу, которая позволила Заре удержаться на второй строчке. Итоговый счет мог дойти до неприличного, но невероятная игра голкипера Львова Богдана Сарнавского спасла гостей от разгрома.

Смотрите видео голов и обзор матча Заря — ФК Львов:

Заря — ПФК Львов 2:0

Голы: Кабаев, 54, Леднев, 89

Заря: Василь — Тымчик, Иванисеня, Вернидуб, Чеберко — Цвек — Лунев (Леднев, 80), Кочергин, Цыганикс — Громов, Кабаев.



ПФК Львов: Сарнавский — Гончар, Борзенко, Братков, Бопесу — Джонатан (Приймак, 82) — Богунов, Алваро, Шина, Люлька (Велвес, 64) — Ренан (Яковелли, 57).

Предупреждения: Тымчик, Кабаев, Цыганикс — Гончар, Борзенко, Богунов, Алваро, Братков.

На 73-й минуте Артем Громов (Заря) не забил пенальти (вратарь).

На 90+2-й минуте Богдан Леднев (Заря) не забил пенальти (вратарь).

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