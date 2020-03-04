Украина

Наставник полтавчан подытожил игру против приазовцев.

Главный тренер Ворсклы Юрий Максимов высказал свое мнение о поединке 21-го тура УПЛ, в котором его команда уступила Мариуполю (0:3).

"Ворскла проиграла по игре. Мы пропустили первый мяч после необязательного пенальти. Если бы Мариуполь забил с игры, возможно, матч по-другому сложился бы. А так, расстроились из-за необязательного пенальти".

"В этой игре у нас не было свежести. Когда футболисты в оптимальном состоянии, они играют по-другому. Много сил отдали в предыдущем матче с Шахтером, за эти два дня не восстановились. Мариуполь сегодня выпустил много молодых игроков, они были свежее. Это, наверное, главная причина нашего поражения", — сказал Максимов на пресс-конференции.

К слову, этот поединок также запомнился скандальным решением арбитра наказать игрока полтавчан за несуществующий фол.