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Главный тренер Десны прокомментировал победу над Олимпиком.

Александр Рябоконь доволен победой Десны над Олимпиком (2:1), который он считает очень хорошо организованной командой.

"Олимпик – хорошо организованный соперник, поэтому игра и выдалась такой сложной. Но мы простой и не ожидали, знали, что они хорошо прессингуют. Поэтому где-то нам не удалось показать свой привычный футбол, но мы все-таки проявили характер и взяли важные три очка", — рассказал Рябоконь в разговоре с корреспондентом Football.ua Вадимом Адаменко.

Сейчас Десне приходится играть по два матча в неделю. Рябоконь утверждает, что команда готовилась к этому на сборах.

"На сборах мы, в принципе, так и играли. Но сборы – это сборы, там можно делать много замен, а здесь чуть другая ситуация. Конечно, ротация будет в следующем матче. У нас есть еще ряд футболистов, которые должны получать игровую практику. Вы сами знаете, кто это – и Хлебас, и Гуцуляк, и Кузык, и все, кто сегодня не вышли. В следующем матче будут новые игроки", — добавил Рябоконь.

Решающий мяч Леван Арвеладзе смог забить из-за грубой ошибки голкипера Владимира Крынского.

"С голом – да, наверное, повезло. Но кроме гола, мне кажется, мы были поострее, моментов у нас было побольше. Вспомнить хотя бы, как мяч попадал в каркас ворот. Поэтому, наверное, все закономерно, выиграл тот, кому важнее была эта победа", — отметил тренер черниговской команды.

В концовке встречи у Десны на поле вышел нападающий Филипп Будковский.

"Он активно играл, забил – к сожалению, наверное, там было "вне игры", и гол не засчитали. А так – очень активно вел борьбу и выигрывал мячи", — заявил Рябоконь.

Десна после 21 тура занимает четвертое место в Премьер-лиге, отставая на три очка от третьего Динамо и на четыре – от Зари.

Следующий матч команда Александра Рябоконя проведет против Зари 7-го марта. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.