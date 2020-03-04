Украина

Наставник Львова — о матче против луганчан.

Главный тренер Львова Егише Меликян подвел итог поединку 21-го тура УПЛ, в котором его команда уступила Заре (0:2).

"Игра была хорошей и интересной. Поздравляю Зарю с заслуженной победой. У них хороший подбор игроков. Хорошая сильная игра. Они заслуженно выиграли".

"То, что касается нашей команды, мы сделали всё, что могли. Обидно, что проиграли и потеряли очки. Но у нас хорошая команда, хороший коллектив, проблем нет. Просто грустно, что проиграли сегодня", — цитирует Меликяна официальный сайт Зари.

Ранее свое мнение о прошедшей встрече высказал главный тренер луганчан Виктор Скрипник.