Украина

Главный тренер Зари прокомментировал победу над ФК Львов в рамках чемпионата Украины.

В поединке 21-го тура украинской Премьер-лиги Заря добыла очередные три пункта, обыграв ФК Львов со счетом 2:0. Итоговый результат мог быть разгромным в пользу луганского клуба, однако голкипер гостей Богдан Сарнавский отразил два пенальти.

Главный тренер Зари Виктор Скрипник остался доволен действиями своих подопечных, которые смогли сохранить вторую позицию в турнирной таблице УПЛ.

"Игра тяжелая. Примерно такая же, как была с Олимпиком. Соперники от нас закрываются. Сегодня мы доиграли до конца. Бежали вперед, играли вперед. Не беру в расчет пенальти. Это футбольная жизнь".

"Рад, что мы при той ротации, которую делали, добавили остроты и колорита, которого хотим видеть в игре. Могу сделать комплимент моей команде".



"В субботу мы играем с Десной. Готовимся и смотрим с оптимизмом в будущее. Знаем, что игра будет сложной", — заявил специалист.

Также наставник луганского клуба объяснил, почему против Львова не сыграли Дмитрий Хомченовский и Заури Махарадзе.

"Дима Хомченовский травмирован. А Заури Махарадзе, то, что показал он против Олимпика, я хочу, чтобы он с этим же багажом и запалом приехал в Чернигов и там сыграл так же. У нас два хороших голкипера. Третий, которого все знают, травмирован".

"Мы никого не обижаем. Сейчас идет простая здоровая конкуренция, которая всем идет на пользу. Стараемся, чтобы было откровенно и честно и в таком ритме движемся дальше", — приводит слова Виктора Скрипника официальный сайт Зари.

Представляем вашему вниманию видео голов и обзор матча Заря Луганск — ФК Львов.

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