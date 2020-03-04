Украина

Подопечные Владимира Шарана одержали легкую победу над Карпатами (4:0).

В заключительном матче 21-го тура УПЛ аутсайдер чемпионата львовские Карпаты принимали Александрию. Сразу же после стартового свистка гости завладели игровым и территориальным преимуществом, а львовяне были вынуждены рассчитывать на контратаки. Подопечные Владимира Шарана в дебюте встречи впереди ничего не создали, затем отдав мяч во владение сопернику. "Львы" провели несколько содержательных атак с завершающими ударами по воротам, но они не несли реальной угрозы для Панькива.

Через некоторое время александрийцы снова завладели инициативой и могли повести в счете. Третьяков воспользовался отскоком мяча в штрафной площади и пробил в ближний угол, а Каниболоцкий потащил мяч, среагировав на удар Максима. После этого игра на некоторое время успокоилась, после чего гости снова предпринимали попытки забить, но не могли вскрыть оборону соперника. Подопечные Романа Санжара имели возможности забить лишь со стандартов, но их подачи ни к чему серьезному не приводили.

В целом, команды не показывали содержательной игры в первой половине встречи, однако один гол все же был забит. Мартинс нарушил правила в борьбе с Бабогло в штрафной площади, за что был назначен пенальти. Третьяков подошел к мячу и уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар – 0:1. До окончания первой 45-минутки Александрия продолжала контролировать ход игры, проведя еще несколько затяжных атак, но они к чему в итоге не привели. На перерыв команды отправились при минимальном преимуществе команды Шарана.

Карпаты активно начали вторую половину встречи, забрав мяч под свой контроль. Но особой пользы это не приносило, поскольку не возникало даже ударов по воротам. Со временем Александрия перехватила инициативу и перебралась на чужую половину поля. Сперва у гостей дела в атаке не ладились, но затем они удвоили преимущество, сделав громкую заявку на победу. На 58-й минуте Третьяков воспользовался отскоком мяча после заблокированного удара Банада, выдержал пауза и пробил мимо Каниболоцкого — 0:2.

После забитого гола подопечные Шарана вновь отдали мяч сопернику, перейдя на игру вторым номером. "Львы" отчаянно пытались вскрыть оборону соперника, но у них ничего не получалось. Они несколько раз пытали удачу дальними ударами по воротам, но они не несли никакой угрозы для Панькива. Гостям надоела пассивность со стороны соперника, поэтому они снова отправились атаковать. Это у них получалось лучше, нежели у команды Санжара. На 73-й минуте александрийцы довели счет до разгромного. Каниболоцкий потащил удар Ситало головой, а затем сам же Артём и добил мяч в ворота — 0:3.

Через несколько минут Ситало мог оформить дубль, но замешкался с мячом, так и не нанеся удар по воротам. Затем хозяева снова забрали мяч себе, практически всем составом оккупировав чужую половину поля. Там львовяне любыми способами пытались провести хотя бы гол престижа, однако не только не создавали опасных моментов, но и вовсе не пробивали по воротам. А в концовке поединка Карпаты еще и пропустили очередной гол. Банада получил мяч в штрафной площади, развернулся, выдержал паузу и спокойно отправил мяч в ворота при полном попустительстве обороны соперника — 0:4. Как итог, львовяне провели очередной слабый матч и потерпели закономерное поражение. Александри же набрала легкие три очка, не отпустив Десну далеко от себя.

В 22-м туре Карпаты ожидает дерби с ПФК Львов, а Александрия примет киевское Динамо.

Карпаты — Александрия 0:4

Голы: Третьяков, 37 (с пенальти), 58, Ситало, 73, Банада, 89

Карпаты: Каниболоцкий — Мартинс, Халл, Гиоргадзе (Прийма, 63), Дубинчак — Клец (Хахлев, 63), Назарина — Лях, Притула, Козак (Лейоус, 46) — Дийе

Александрия: Панькив — Мирошниченко, Дубра, Бабогло, Вантух (Стецьков, 76) — Банада, Гречишкин (Гордиенко, 85) — Лучкевич, Мишенко (Довгий, 74), Третьяков — Ситало

Предупреждения: Козак, Халл, Назарина — Мирошниченко, Довгий