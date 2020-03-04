Украина

Поражение от дончан стало решающим.

Завершился поединок 21-го тура украинской Премьер-лиги, в котором Шахтер без особых проблем обыграл Днепр-1 (4:1).

Для днепрян поражение стало решающим с точки зрения борьбы за первую шестерку. Команда Михайленко лишилась шансов побороться за топ-6.

Отметим, что в активе у Днепра-1 22 очка и одна игра до конца первой части чемпионата. К примеру, у Колоса, который сейчас занимает шестое место — 26 очков.

Единственной командой, которая может побороться с ковалевцами за место в топ-6 остается Мариуполь, который как раз в следующем туре сыграет против днепрян.