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Тренер александрийцев прокомментировал результат встречи с Александрией.

Главный тренер Александрии Владимир Шаран поделился своим мнением о победе над Карпатами (4:0) в поединке 21-го тура УПЛ.

"Увидели ту Александрию, какой она должна быть. Мы вышли серьезно настроенными на игру, несмотря на то, что Карпаты находятся на последней строчке ... Команда симпатичная, но им не хватает опыта, игроки очень интересные, пытались играть непосредственно в футбол.

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Александрийцы вышли и многие двигались, комбинировали, безусловно, это и принесло нам результат. После забитых мячей появилась уверенность в наших действиях, не понимаю экспертов, которые говорят, что физическое состояние Александрии плохое, я этого не увидел, мы непосредственно готовились не к Лиге Европы, а к чемпионату. Многое зависит от полей, сегодня газон был не такой, как в игре против Львова. Имею в виду то, что поле было быстрое и с короткой травой. Игроки любят играть в быстрый футбол.

Доволен настроем на матч моих подопечных. Кажется, что это легкая и убедительная победа, но я не могу так сказать, потому что Карпаты не заслуживали проиграть 0:4", – приводит слова Шарана официальный сайт Карпат.

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