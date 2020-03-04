Украина

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Украины.

В поединке 21-го тура украинской Премьер-лиги Карпаты принимали на своем поле Александрию. Матч выдался богатым на голы, однако реализовывала свои моменты только одна команда.

Подопечные Владимира Шарана неудачно начали вторую половину сезона, однако им удалось реабилитироваться в матче с Карпатами. Игроки Александрии забили четыре безответных мяча и не позволили Десне увеличить от себя отрыв в турнирной таблице.

Смотрите видео голов и обзор матча Карпаты — Александрия:

Карпаты — Александрия 0:4

Голы: Третьяков, 37 (с пенальти), 58, Ситало, 73, Банада, 89

Карпаты: Каниболоцкий — Мартинс, Халл, Гиоргадзе (Прийма, 63), Дубинчак — Клец (Хахлев, 63), Назарина — Лях, Притула, Козак (Лейоус, 46) — Дийе

Александрия: Панькив — Мирошниченко, Дубра, Бабогло, Вантух (Стецьков, 76) — Банада, Гречишкин (Гордиенко, 85) — Лучкевич, Мишенко (Довгий, 74), Третьяков — Ситало

Предупреждения: Козак, Халл, Назарина — Мирошниченко, Довгий